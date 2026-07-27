Huracanes Fausto y Genevieve se alejan; continuará el calor en San Luis Potosí

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El ambiente caluroso continuará durante esta semana en las cuatro regiones del estado, con temperaturas de calurosas a muy calurosas durante las tardes, además de bancos de niebla por las mañanas y lluvias dispersas, principalmente en las zonas serranas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Para este lunes 27 de julio, la Huasteca será la región con las temperaturas más elevadas, al pronosticarse una máxima de 38 grados y una mínima de 22 grados, con bancos de niebla puntuales por la mañana y viento del sureste.

En la Zona Media se espera una temperatura máxima de 34 grados y mínima de 20 grados, con bancos de niebla matutinos, viento del este con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las sierras.

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El Altiplano registrará una máxima de 32 grados y mínima de 15 grados, además de niebla por la mañana y viento del sureste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas montañosas.

Por su parte, la Zona Centro tendrá un ambiente más fresco al amanecer, con una máxima de 29 grados y mínima de 13 grados, así como bancos de niebla durante las primeras horas del día y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones meteorológicas en el Pacífico, Protección Civil indicó que el huracán Fausto, de categoría 1, continúa alejándose del territorio nacional y no representa riesgo para México.

Asimismo, el huracán Genevieve, de categoría 4 y ubicado al sur de Baja California, también mantiene un desplazamiento que lo aleja del país, por lo que no existe riesgo de afectaciones en territorio mexicano.