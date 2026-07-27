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Refuerzan inspección a juegos mecánicos

Por Rubén Pacheco

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan inspección a juegos mecánicos
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      Ante el incremento del turismo y la movilidad en el estado por el período vacacional, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), anunció que la institución redoblará las inspecciones en espacios de diversión como circos, juegos mecánicos y otras actividades lúdicas.

      En la actualidad, decenas de juegos mecánicos se instalaron frente a la plaza Sendero, localizados un terreno de la avenida Benito Juárez al oriente de la capital potosina, donde se 

      observa gran afluencia de asistentes principalmente por la tarde-noche.

      La funcionaria estatal explicó que los promotores y propietarios de eventos masivos deben de acercarse con la Coordinación Estatal, a fin de obtener las autorizaciones respectivas para la correcta operatividad 

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      y garantizar la seguridad de 

      la ciudadanía.

      Advirtió que, si  los organizadores o dueños operan sin los permisos debidos, durante las inspecciones permanentes el personal de revisiones puede proceder con clausuras hasta en tanto no se solventan las observaciones identificadas en materia de protección civil.

      Ochoa Limón reportó que diariamente se reciben solicitudes de planes de emergencia, destinados para la autorización de eventos especiales o masivos del sector público y privado.

      "Los analizamos y después le damos un visto bueno. Entonces sí será necesario, ya que el período vacacional sí va a tener más turismo,  más actividad económica y definitivamente, es necesario que nosotros redoblemos el esfuerzo", remató.

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