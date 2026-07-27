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Exitosa 2da. etapa del GP Junior Bike

Surgieron los ganadores de distintas categorías en rama femenil y varonil

Por Romario Ventura

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Exitosa 2da. etapa del GP Junior Bike
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      El Parque Tangamanga I fue escenario de una auténtica fiesta del ciclismo con la celebración de la segunda etapa del Gran Premio Junior Bike 2026, evento que reunió a decenas de niñas, niños y jóvenes ciclistas provenientes de distintos estados de la República Mexicana, quienes ofrecieron un gran espectáculo deportivo en uno de los seriales formativos más importantes del país.

      En las categorías estelares, Jaime Insa Fernández, del equipo Impresiones Posadas-SLP, se adjudicó la victoria en Juvenil Varonil Libre, seguido por su compañero Jonathan Yair Hernández Torres, mientras que Ian Gael Florido Becerra, del equipo ABC, concluyó en la tercera posición.

      En la categoría Pañales Mixto, José Manuel Montufar López, del equipo Gordo Bike, conquistó el primer lugar, seguido por José Nicodemo Pérez Hernández, de K-Chorroz Bike, y Lucio Guadarrama Arias, de Gamabike.

      En 9 y 10 años femenil, el primer lugar fue para María Isabel Hernández Soto, del Club Rinobikers; la segunda posición correspondió a María Eugenia Rojas, de Halcones Celaya, y el tercer puesto fue para Karla Colex Tello, de Peq´s Colex.

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      Por su parte, en 9 y 10 años varonil, José Luis Sánchez Martínez, de Cuachayotla Racing, cruzó primero la meta, seguido por Eduardo Rueda Perea, de Canel´s Impulsa, y Diego Abdiel Santiago Porras, de Byzon Bike.

      La categoría 11 y 12 años varonil tuvo como ganador a José Julián González Viveros, de Escudería Sidces; Matías Calderón Suárez, de Piernitas de Oro, fue segundo, mientras que Héctor Chiquito Chantes, de De Lolo, finalizó en el tercer puesto.

      En la rama 13 y 14 años femenil, Danna Fernanda Tapia Navarro, de Lyncott Cycling Team, obtuvo la victoria; Karla Anahí Hernández Hernández, del mismo equipo, terminó segunda y Mariajosé Arroyo Hernández, de Soles de Ciudad Juárez, fue tercera.

      La prueba 13 y 14 años varonil fue conquistada por Leonardo Daniel Cruz Sandoval, de Lyncott Cycling Team; Emanuel Barrera Sánchez, de Crisa Seel, ocupó el segundo lugar, y Juan Elías Aguilar Flores, también de Lyncott Cycling Team, completó el podio.

      En la categoría Especial Menor Mixto, el triunfo fue para Otto Gabriel Ortega Licona, de Soles de Ciudad Juárez, mientras que Valentina Jezabel Rebolloso Mendoza, de Junior Bike, obtuvo el segundo puesto.

      En la Juvenil Femenil Libre, Dominique Sánchez García, de Canel´s Herrera Java, se quedó con el primer lugar; Mariana Abigail Cardona Santos, de Matamoros Team, terminó segunda y Victoria Anahí Romero Díaz de León, de Impresiones Posadas, completó el podio.

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