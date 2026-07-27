Caen tres supuestos narcos en 3 municipios
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En la zona metropolitana, Villa de Zaragoza y Ciudad Valles, tres personas fueron detenidas en posesión de decenas de dosis de drogas, por la Guardia Civil Estatal, en coordinación con las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI).
En la zona metropolitana, fue detenido Héctor "N", de 42 años, a quien se le aseguraron dosis de marihuana y de "cristal"; mientras que en Villa de Zaragoza fue detenido Saúl "N", de 24 años, con dosis de "cristal" y de marihuana, además de que podría estar relacionado con actividades de vigilancia ilegal.
En Ciudad Valles, durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos estatales detuvieron a Carlos "N", de 21 años, a quien le aseguraron diversas dosis de marihuana y de "cristal". Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene una coordinación permanente entre las instituciones de seguridad para fortalecer la prevención.
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