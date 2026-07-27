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Hazaña histórica de Isaac del Toro

Consigue el tercer lugar en el Tour de Francia y campeón de jóvenes

Por El Universal

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Hazaña histórica de Isaac del Toro
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      México.- Isaac del Toro puso el broche de oro a una actuación que ya forma parte de la historia del deporte mexicano.

      Tras tres semanas de exigencia en las carreteras francesas, el joven ciclista completó su primer Tour de Francia con una exhibición de madurez, resistencia y talento que lo llevó a competir de tú a tú con los mejores pedalistas del mundo.

      La última etapa por las calles de París representó mucho más que el final de una competencia. Para Del Toro fue la culminación de un recorrido inolvidable que lo consolidó como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional y le permitió alcanzar el mejor resultado para un mexicano en la clasificación general de la prueba más prestigiosa del calendario mundial.

      Ante la mirada del planeta, el integrante del UAE Team Emirates celebró un histórico tercer lugar en la clasificación general y se adueñó del maillot blanco como campeón de los jóvenes. Arropado por sus compañeros, entre ellos el multicampeón Tadej Pogacar, el bajacaliforniano subió al podio en París para protagonizar una imagen que quedará grabada para siempre en la memoria del deporte nacional.

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      La jornada final fue también un premio al esfuerzo realizado durante toda la competencia. Del Toro disfrutó de los últimos kilómetros de una edición que lo catapultó al escenario más importante del ciclismo mundial, recibiendo el reconocimiento de aficionados, rivales y especialistas por su extraordinario desempeño en la ronda francesa.

      Antes de llegar a la meta, el mexicano tuvo la oportunidad de recorrer algunos de los sitios más emblemáticos de la capital francesa. Las avenidas parisinas lo llevaron frente a monumentos históricos y escenarios icónicos, convirtiendo el cierre de su participación en una auténtica postal.

      Del Toro atravesó el corazón de la llamada Ciudad de la Luz, pasando por puntos emblemáticos como los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Plaza de la Concordia y las inmediaciones del Museo del Louvre, completando así un recorrido soñado que terminó con él en el podio y con México celebrando una de las gestas más importantes de su historia en el ciclismo.

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