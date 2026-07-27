Concluye Congreso Juvenil

En su mensaje dirigido a los participantes en el XV Congreso Nacional Juvenil Misionero, y por conducto del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, el Papa León XIV se pronunció por la renovación de la vitalidad del Evangelio, como resultado del encuentro, y envió bendiciones a los potosinos como anfitriones y a los jóvenes que ayer concluyeron con una marcha y una misa masiva.

Para el cierre del Congreso organizado bajo el lema "Con María de la expectación jóvenes llevando esperanza con la misión", el prelado dijo que es indispensable que cada bautizado revitalice la esperanza y el ardor misionero que salga de la comunión de vida con Jesucristo y su Iglesia.

Dijo que invocando a la virgen de Guadalupe, imparte la bendición apostólica a los jóvenes, extensivo a sus familias y seres queridos y a la ciudad sede del encuentro.

En el escrito firmado por Pietro Parolín, el papa dijo que desea que el fruto del Congreso traiga en la juventud la eterna vocación de la creatividad y la innovación, también para que sean vehículo de evangelización y de un mejor futuro.

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La iglesia difundió el mensaje al inicio de la misa de despedida del Congreso, encabezada por el nuncio apostólico Joseph Spiteri y concelebrada por obispos mexicanos y el secretario del Dicasterio de Evangelización Fortunatus Nwachukwu.

USAR LAS PLATAFORMAS

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe dijo que en el Conajum 2026 destaca la necesidad de considerar el uso de las plataformas para evangelizar y generar nuevas maneras de comunicarse a través de ellas.

La lectura de la carta al inicio de la misa de despedida fue posterior a una marcha de miles de fieles católicos y más de 7 mil 500 jóvenes participantes en el encuentro juvenil y fue un mensaje directo del Papa.

Por espacio de dos horas, jóvenes de todas las diócesis del país, peregrinaron desde la Basílica de Guadalupe hasta la Arena Potosí, sede del encuentro.