Prevalece poca oferta en educación especial
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En San Luis Potosí operan únicamente 49 Centros de Atención Múltiple (CAM), las escuelas públicas especializadas para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidad que requieren una educación adaptada a sus necesidades, de acuerdo con las Principales Cifras Educativas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
La infraestructura de educación especial en la entidad se complementa con 58 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), tres Centros de Capacitación de Educación Especial (CECADEE) y dos Unidades de Atención a la Educación Básica en Hospitales (UAEBH), con las que el sistema estatal busca brindar atención a más de 13 mil 500 estudiantes con diversas condiciones y necesidades educativas.
Los CAM representan el principal modelo de atención escolarizada para alumnos con discapacidad múltiple o severa, ya que ofrecen programas con adecuaciones curriculares permanentes y personal especializado. En tanto, las USAER funcionan dentro de escuelas regulares para fortalecer la inclusión educativa mediante asesoría técnica y acompañamiento a docentes, alumnos y familias.
A estos servicios se suman los CECADEE, enfocados en el desarrollo de habilidades para la vida y la capacitación laboral de jóvenes con discapacidad, así como las UAEBH, creadas para evitar el rezago escolar de niñas y niños que permanecen hospitalizados por periodos prolongados.
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Aunque la red de atención especializada está distribuida en distintos municipios, las cifras oficiales reflejan que la oferta continúa siendo limitada frente a la demanda potencial de personas con discapacidad en el estado, por lo que el fortalecimiento de la educación inclusiva permanece como uno de los principales retos del sistema educativo potosino.
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