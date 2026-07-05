IAAS, principal riesgo en hospitales de México

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Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) forman parte de los principales riesgos dentro de la atención hospitalaria en el país, al presentarse durante procedimientos médicos como ventilación mecánica, uso de catéteres urinarios, catéteres centrales o cirugías, explicó la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal.

La legisladora detalló que este tipo de infecciones están vinculadas directamente con el manejo de dispositivos médicos en unidades hospitalarias, los cuales requieren protocolos estrictos de higiene, vigilancia y control para evitar complicaciones en pacientes internados.

Confirmó que, de acuerdo con el panorama epidemiológico de abril de 2026, en México se notificaron 36 mil 652 casos de IAAS, concentrados principalmente en entidades con mayor carga hospitalaria como Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Veracruz.

A su vez, reconoció que San Luis Potosí se ubicó en la posición número 12 a nivel nacional con 893 casos registrados en el primer cuatrimestre del año, la mayoría adquiridos dentro de unidades médicas, mientras que una menor proporción fue clasificada como importada tras procesos de investigación epidemiológica.

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La diputada apuntó que la prevención de estas infecciones depende del cumplimiento permanente de medidas como higiene de manos, manejo adecuado de catéteres y ventiladores, así como el uso correcto del equipo de protección personal, además del robustecimiento de la vigilancia epidemiológica hospitalaria.