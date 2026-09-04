En capilla, cuentas de 20 alcaldías,revela el IFSE

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Cerca de 20 municipios de San Luis Potosí podrían enfrentar problemas legales derivados de sus finanzas, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene en investigación ocho carpetas relacionadas con posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

IFSE investiga irregularidades en finanzas municipales

En entrevista, el titular del órgano fiscalizador mencionó que de esas ocho carpetas, tres corresponden a alcaldes que actualmente están en funciones.

Los expedientes abarcan recursos ejercidos desde 2018 y, de acuerdo con el auditor, la integración de las investigaciones ha tomado bastante tiempo.

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Consecuencias legales para alcaldes y municipios

En algunos de los municipios más grandes, las observaciones alcanzan montos de hasta 500 millones de pesos, señaló Lecourtois López. Sin embargo, el titular del IFSE no identificó a los municipios ni a los alcaldes relacionados con las investigaciones.

Así mismo, señaló que el escenario podría complicarse para algunos presidentes municipales una vez que concluyan sus administraciones.

El propio auditor calificó de "bastante duro" el panorama legal que podrían enfrentar y les recomendó que, mientras permanecen en el cargo, pongan en orden sus finanzas.

"Yo les recomiendo que ahorita que están en el poder pongan en orden sus finanzas para que el día de mañana que estén afuera no le echen la culpa al anterior de que no entregó información", concluyó.