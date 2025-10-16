logo pulso
Iglesia católica refuerza campaña de donación para la región Huasteca

Pide a feligreses su apoyo para enviar ayuda a Tamazunchale y Axtla, municipios más afectados

Por Martín Rodríguez

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Iglesia católica refuerza campaña de donación para la región Huasteca

La Iglesia católica potosina reforzó su campaña de donativos y pidió la solidaridad de los potosinos para acercarse a las parroquias más cercanas a su domicilio, con el fin de llevar ayuda a Tamazunchale y Axtla de Terrazas, donde se encuentra el mayor nivel de daños.

Marco Antonio Luna Aguilar, coordinador de la Pastoral Social y de Cáritas Arquidiocesana, dijo que está vigente la petición para que los potosinos, apoyen con alimentos no perecederos, ropa para bebé, leche, pañales, insumos de limpieza para el hogar y lo necesario para la higiene personal. 

En la tradicional conferencia de prensa encabezada por el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, el presbítero Marco Antonio Luna recordó que también está abierta la cuenta bancaria de Cáritas Arquidiocesana, de manera que el recurso sea depositado directamente a la cuenta de la pastoral social cáritas en Ciudad Valles. 

Explicó que los recursos donados en las parroquias de la Diócesis de San Luis Potosí, se movilizan de manera independiente a los que recaudarán las diócesis de Zacatecas y Matehuala, de manera paralela al trabajo que hace la Diócesis de Ciudad Valles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cada decanato designó una parroquia como centro 

de acopio, para que Cáritas haga la recolección directa en esas parroquias.

