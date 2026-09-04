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Imponen multas por tirar muebles en la vía pública

Llaman a los ciudadanos evitar abandonar este tipo de objetos en las calles

Por Samuel Moreno

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Imponen multas por tirar muebles en la vía pública
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha impuesto alrededor de 56 infracciones por el abandono y manejo inadecuado de residuos voluminosos, como sillones, colchones, muebles y llantas, principalmente en el Centro Histórico, informó el titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jorge Mendieta Rivera.

      Explicó que por primera vez la administración municipal cuenta con un programa denominado "Operación de Escacharrización", mediante el cual se realiza el retiro de objetos voluminosos que, por sus dimensiones, no pueden ser trasladados mediante el servicio convencional de recolección de basura.

      Mendieta Rivera señaló que se han detectado casos en los que ciudadanos dejan en la vía pública salas, recámaras y otros muebles completos, situación que además de generar una mala imagen urbana puede ocasionar problemas durante la temporada de lluvias, debido a que estos residuos pueden ser arrastrados hacia el alcantarillado y provocar obstrucciones.

      Indicó que algunos de estos casos, incluso, se han difundido en redes sociales y han permitido a la autoridad identificar a los responsables, quienes ya han sido sancionados. Precisó que la multa por el mal manejo de residuos asciende a 6 mil pesos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar abandonar este tipo de objetos en calles, banquetas o espacios públicos.

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      El funcionario pidió a quienes tengan dudas sobre la disposición de muebles, colchones u otros residuos voluminosos acercarse a la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos para recibir orientación y solicitar apoyo, pues aseguró que existe disposición para atender estos casos y evitar que los desechos terminen en la vía pública.

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