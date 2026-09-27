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Impulsa Cobach a estudiantes para mejorar idioma inglés

Por Samuel Moreno

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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      El dominio del idioma inglés representa uno de los retos para el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (COBACH), particularmente ante la participación de estudiantes en proyectos y actividades de alcance internacional, señaló el director gene ral de la institución, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

      Explicó que los jóvenes llegan al bachillerato con distintos niveles de conocimiento del idioma, por lo que se realiza una evaluación de entrada para identificar sus capacidades y necesidades de aprendizaje. El objetivo, dijo, es que durante su paso por el COBACH, puedan alcanzar al menos un nivel básico o esencial que les permita presentar y desarrollar sus proyectos fuera del país.

      Centeno Trejo destacó que también existen estudiantes con un perfil lingüístico más amplio, particularmente en comunidades indígenas, donde algunos jóvenes ya dominan tres idiomas. Como ejemplo, mencionó a alumnos que hablan tének, español e inglés, situación que consideró una muestra del potencial que existe entre los estudiantes potosinos.

      El titular del COBACH señaló que el fortalecimiento de estas capacidades forma parte de los retos de la institución, sobre todo ante la intención de ampliar las oportunidades de crecimiento académico de los jóvenes. En este sentido, destacó que recientemente se realizó la Semana de la Juventud Indígena, espacio en el que se puso de manifiesto la diversidad y las capacidades de estudiantes provenientes de estas comunidades.

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      Añadió que uno de los objetivos es que la transición de secundaria a bachillerato y posteriormente hacia la educación superior se realice de manera adecuada, de modo que los estudiantes concluyan su formación en el COBACH con mayores herramientas para continuar sus estudios y participar en proyectos académicos que les permitan destacar a nivel nacional e internacional.

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