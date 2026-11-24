Impulsan que no prescriba abuso sexual
Una iniciativa sobre el tema es analizada en el Congreso local
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El caso de presunto abuso sexual infantil atribuido a un sacristán del templo San Pedro y Santa María de Guadalupe, en el municipio de Villa de Pozos, reactivó la discusión en el Congreso del Estado sobre la necesidad de que estos delitos no tengan un plazo límite para ser investigados y sancionados.
El diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, adelantó que buscará agilizar la iniciativa que plantea establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores de edad, actualmente en análisis en las comisiones legislativas.
El legislador consideró que los hechos recientes evidencian la importancia de eliminar los límites temporales para perseguir este tipo de agresiones, por lo que buscará reunirse con las presidencias de las comisiones involucradas y con la titular del Supremo Tribunal de Justicia para conocer sus planteamientos y avanzar en la propuesta durante el actual periodo legislativo.
Señaló que algunos asuntos legislativos permanecen detenidos por procesos relacionados con consultas, aunque sostuvo que el Congreso tiene facultades para tomar decisiones y atender problemáticas que requieren acciones legales. Añadió que buscará revisar otras iniciativas pendientes para impulsar su discusión.
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