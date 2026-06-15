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Impulsan reforma a la Ley de Protección Civil

Por Ana Paula Vázquez

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Impulsan reforma a la Ley de Protección Civil
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      La Huasteca Potosina tendría atención prioritaria dentro del sistema estatal de Protección Civil ante riesgos como inundaciones, sequías, deslaves y otros fenómenos naturales, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.

      La propuesta, impulsada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, plantea modificar la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado para incorporar un enfoque territorial que permita identificar, monitorear y atender de manera diferenciada las zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad. La iniciativa se sustenta en estudios que identificaron 492 localidades de las regiones Media y Huasteca con niveles altos y muy altos de vulnerabilidad social, equivalentes al 37.3 por ciento de las comunidades evaluadas.

      De acuerdo con la exposición de motivos, la Huasteca enfrenta de manera recurrente riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos de laderas, derrumbes, sequías, incendios y fenómenos sanitario-ecológicos. Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha identificado riesgos potenciales en municipios como Ciudad Valles, Tamazunchale y Xilitla por inundaciones, deslaves, derrumbes y caída de rocas. La iniciativa también refiere estudios que advierten una mayor frecuencia de sequías en la entidad, incluso en zonas tradicionalmente húmedas, con altos niveles de riesgo en municipios huastecos como Xilitla, Huehuetlán y Aquismón.

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