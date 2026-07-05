Concentra IMSS muertes maternas

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En el primer semestre del 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es la institución que concentra el 57% de muertes maternas confirmadas en el estado de San Luis Potosí.

IMSS y muertes maternas en San Luis Potosí

Según el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en los primeros seis meses transcurridos el sistema nacional confirmó siete mujeres embarazadas fallecidas en el estado.

Del total de defunciones, el reporte federal precisó que cuatro de las víctimas murieron en hospitales del Seguro Social y una en el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar.

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La sexta víctima ingresó en la estadística mortal en la categoría de sin atención y otra. A su vez, la séptima madre fallecida durante el trabajo de parto, murió en un nosocomio particular. Es decir, el IMSS concentra el 57% de las muertes maternas en el estado.

Recomendación de la CNDH por violencia obstétrica

Con el fallecimiento de las siete potosinas en estado de gravidez, la entidad obtuvo una razón de muerte materna (RMM) de 30.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos, superior a la RMM nacional que fue de 22 decesos maternales.

De las autoridades federales, al menos desde los últimos tres años, el IMSS es la instancia con más denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin embargo, la mayoría no resultan procedentes en el organismo que se autodenomina "defensor del pueblo".

La Recomendación de la CNDH más reciente en contra de la inadecuada atención del IMSS en San Luis Potosí, corresponde a la No. 300/2023, difundida en el 2024 debido a violencia obstétrica cometida en el Hospital General de Zona (HGZ) 6 y de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 3 en Ciudad Valles, que provocó la muerte de un bebé.

"Durante la atención prenatal en la UMF-3, el personal médico a cargo omitió integrar una historia clínica completa y ordenada del caso, para identificar los factores de riesgo en la paciente", precisó la investigación.