Inauguran colector pluvial en Acceso Norte

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que para 2026 se llevarán a cabo diversas obras de infraestructura pluvial en el municipio, entre estas, colectores pluviales en las colonias Las Flores, San Felipe y San Lorenzo.

Tras la inauguración del colector pluvial en el fraccionamiento San Jorge, en la avenida Acceso Norte, el edil afirmó que los habitantes del sector dejarán de sufrir inundaciones constantes. Además, los automovilistas que transitan por esta avenida principal también se beneficiarán.

Asimismo, anunció que la colonia San Lorenzo también tendrá intervención, debido a que la calle Santander es otro punto donde persisten inundaciones severas. No obstante, mencionó que el municipio negociará con el propietario de un predio privado para poder cruzar la tubería del colector y ejecutar la obra.

Mientras que el proyecto de la colonia Las Flores ya se revisa en conjunto con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) con el objetivo de iniciar su ejecución en cuanto se libere el presupuesto estatal.

Añadió que otro de los proyectos principales de su administración para el próximo año será la construcción de un nuevo brazo colector que iniciará en la bajada del río Santiago para conectar con el acceso a la colonia San Felipe.