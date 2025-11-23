Persiste fuga de agua negra en Acceso Norte

Un brote de drenaje ubicado sobre la avenida Acceso Norte, justo frente a una tienda departamental, se ha convertido en un problema constante que afecta tanto a automovilistas como a peatones.

La situación lleva varios meses sin ser atendida, pese a las recurrentes quejas de vecinos y trabajadores del área.

En el sitio se observa cómo las aguas residuales emergen desde un pozo de visita y recorren la vialidad, formando charcos con tonalidades turbias y mal olor. Este escurrimiento se mezcla con el tráfico diario de vehículos, generando riesgos sanitarios y potenciales accidentes, especialmente para motociclistas.

De acuerdo con testimonios de la zona, el derrame se incrementa algunos días más que otros, provocando malos olores y convirtiéndose en un foco de infección al aire libre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comerciantes cercanos señalan, que han reportado el problema en diversas ocasiones, sin obtener una solución definitiva, pese a que muy cerca de la zona se localizan las oficinas de la delegación del Interapas en Soledad de Graciano Sánchez.

“Ya tiene muchos meses, en agosto reportamos porque parecía que llovía, se hacía un charco enorme, pero es fecha que no han venido a desazolvar y la pestilencia es lo más molesto”, expresó Edgar, comerciante de la zona.