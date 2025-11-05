Incumplió Congreso fallo a favor de Nava

El cargo de los 27 diputados locales peligra. El Poder Judicial Federal, a través del Juzgado Tercero de Distrito, ordenó que en un plazo no mayor a tres días, que vence este miércoles por la noche, el Congreso del Estado notifique al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) la orden derivada del juicio de revisión A.R.-91/2024 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cancelar cualquier registro de sanción en contra del exalcalde Xavier Nava Palacios.

El beneficio también se extiende a los integrantes del Cabildo de esa administración, bajo el argumento de que no existe materia para el juicio político.

El juzgado declaró no cumplida la ejecutoria de sentencia definitiva de amparo, exigió su cumplimiento inmediato y emitió un apercibimiento que podría derivar en la separación del cargo de los 27 legisladores.

Xavier Nava Palacios.

De acuerdo con el fallo, si el Congreso no cumple o elude el acatamiento con actos que no satisfagan la sentencia, los diputados serán sancionados con una multa de 230 UMAs y se notificará al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, lo que podría culminar con su destitución y consignación ante el Ministerio Público.

El pronunciamiento fue emitido en junio pasado, y ante un posible incumplimiento, casi cualquier recurso jurídico puede ser promovido.

La medida beneficia a Francisco Xavier Nava, Víctor José Ángel, Alicia Nayeli Vázquez, Juan Antonio Salas, Frida Fernanda Rosas, Juan Daniel González, Dulce Karina Benavides, Alfredo Lujambio, Christian Iván Azuara, Verónica Rodríguez, Jaime Uriel Waldo, María Verónica Campillo, Ana Rosa Pineda, Eloy Franklin, Lidia Karina Zavala, Ángel Manuel Reyna, Alma Mireya Cerino y María Raquel Bárcena.

