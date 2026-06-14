Indicadores muestran deterioro en la actividad industrial
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los más recientes indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la actividad industrial en San Luis Potosí, muestran un ligero deterioro en algunos rubros, aunque la Secretaría de Desarrollo Económico (Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí) pidió no interpretar las cifras como un fenómeno local aislado.
El titular de la dependencia, Mario García Valdez, señaló que los resultados deben leerse dentro de un entorno de alta volatilidad internacional, donde factores como tensiones comerciales y anuncios de posibles aranceles han generado incertidumbre en los mercados.
Explicó que este escenario global, particularmente las señales económicas provenientes de Estados Unidos, incide directamente en el desempeño de las economías regionales, por lo que las variaciones en la producción industrial responden a dinámicas externas más que a condiciones internas del estado.
García Valdez sostuvo que, pese a los ajustes en algunos indicadores, San Luis Potosí mantiene su posición como un destino atractivo para la inversión y con capacidad para sostener proyectos industriales de largo plazo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Como ejemplo, destacó el anuncio de la empresa BMW, que inició trabajos vinculados al desarrollo de baterías eléctricas, lo que —dijo— consolida la presencia del sector automotriz y de electromovilidad en la entidad.
Finalmente, el funcionario precisó que el impacto económico varía entre sectores, especialmente por factores como el costo de los combustibles, insumos y logística, por lo que insistió en analizar los datos con una visión amplia del contexto internacional.
no te pierdas estas noticias
Cierres parciales o totales en 9 parajes huastecos
Huasteca Hoy
Lo anterior, de acuerdo con el estatus presentado por la Secretaría de Turismo (Sectur)
Edith Pérez se lanza contra titular de Segob
Huasteca Hoy
Rosa Icela Rodríguez anunció una investigación sobre recursos usados por madres buscadoras
Confirma EU que abatió a líder del Tren de Aragua en Venezuela
El Universal
Guerrero Flores lideraba la megabanda desde prisión y operaba minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco.