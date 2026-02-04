Informalidad llega a 52%: Concanaco

En México, 25 por ciento del Producto Interno Bruto viene de la economía informal y el 52% de las fuentes de empleo también son, entonces lo que tiene que hacerse es incentivar que más negocios se vayan a la formalidad, advirtió Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur México).

Durante el evento formal de presentación del programa Viernes muy Mexicano, que pretende unir a los comercios con promociones que reactiven la economía del país, el dirigente empresarial aseguró que aproximadamente el 99% de la economía del país se soporta en medianas, micro y pequeñas empresas, por lo que es necesario trabajar más para dar forma a una incursión de los informales a la formalidad.

Dijo que "la informalidad de los negocios ha venido creciendo", y obviamente la IP identifica que al hacer difícil un trámite y establecerse, se concluye que los negocios familiares buscan sobrevivir, no hacer trámites, no porque no los quieran hacer sino por las dificultades que enfrentan.

Añadió que están en proceso de negociar con el Gobierno Federal y con algunos gobiernos de entidades federativas, para que disminuya la sobrerregulación, principalmente en trámites que tengan un impacto directo en los negocios del país.

Recordó que la mayor parte de los negocios en México van de 1 a 3 o de 1 a 10 empleados, espacios en los que apenas tienen tiempo para acomodar, para cobrar y para abrir y si es posible conseguir la reducción de la carga tributaria y de la carga regulatoria, provocarán que más negocios que se encuentran en la informalidad salgan de esa trampa.

El líder empresarial dijo que la Concanaco realiza las gestiones necesarias para que los negocios ingresen a la formalidad, a través de la petición de políticas públicas que faciliten la apertura y permanencia de los negocios.