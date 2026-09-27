Informarán avances de "Cruces Seguros"
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A más de un año de la aprobación del proyecto Cruces Seguros, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentará los avances de las intervenciones realizadas en los 13 puntos considerados prioritarios, informó el regidor Edgardo Jasso Puente, quien señaló que ya recibió información preliminar de las dependencias involucradas.
Señaló que será durante una sesión de la Comisión de Policía Preventiva, prevista para el jueves posterior al informe municipal, cuando las direcciones involucradas presenten oficialmente el estado que guarda cada uno de los cruces.
El regidor reconoció que los colectivos habían identificado principalmente la intervención física de la Glorieta Bocanegra, pero sostuvo que también se han realizado acciones en otros de los puntos contemplados. Explicó que las necesidades no son iguales en los 13 sitios, pues mientras algunos requieren señalética y tecnología, otros necesitan infraestructura como isletas, ampliaciones de banquetas, las llamadas "orejas", reductores de velocidad o simplemente delimitación y pintura de los cruces peatonales.
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