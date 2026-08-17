Ingresan 468 mdp por venta de predios municipales: MHF

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La venta de inmuebles municipales mediante subasta pública ha generado hasta el momento ingresos por 468 millones de pesos para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó la regidora Margarita Hernández Fiscal, presidenta de la Comisión de Hacienda.

La edil recordó que en la primera etapa del proceso fueron subastados 13 de los 18 inmuebles que el Cabildo autorizó poner a la venta con el objetivo de obtener recursos para financiar obra pública. De acuerdo con los compromisos establecidos con los compradores, el monto total pactado asciende a 685 millones de pesos.

Hernández Fiscal explicó que no todos los predios vendidos han sido liquidados en una sola exhibición, ya que algunos adquirentes optaron por esquemas de pago en parcialidades. Precisó que cuentan con plazo hasta diciembre de este año para cubrir la totalidad de los montos acordados, por lo que aún se espera el ingreso de recursos adicionales a las arcas municipales.

Respecto a una posible segunda etapa de la subasta para colocar los cinco terrenos restantes, la regidora señaló que el proyecto continúa vigente, aunque el Ayuntamiento busca que existan mejores condiciones antes de reanudar el proceso. Entre los factores que se analizan se encuentran evitar nuevos amparos y lograr acuerdos con vecinos de las zonas involucradas.

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La presidenta de la Comisión de Hacienda reiteró que tanto los recursos obtenidos mediante la subasta como los que pudieran provenir del crédito autorizado por el Cabildo tienen un destino específico y no pueden utilizarse para otros fines distintos a la ejecución de obra pública en la capital potosina.