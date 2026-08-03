Iniciará INE campaña de credencialización
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Más de 135 mil personas en San Luis Potosí deberán renovar su credencial para votar antes de 2027 si quieren participar en la próxima elección federal. Ante el vencimiento de esos documentos, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará el 1 de septiembre una campaña de actualización del padrón electoral, con la que también abrirá el registro anticipado para jóvenes que cumplirán 18 años antes de la jornada electoral.
Aunque el proceso electoral federal arrancará oficialmente el 10 de septiembre, el vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, explicó que los trabajos para mantener actualizado el padrón ya cuentan con un calendario definido. La fecha límite para inscribirse al Padrón Electoral y a la Lista Nominal será el 25 de enero de 2027.
Ese mismo plazo aplicará para quienes tramiten por primera vez su credencial de manera anticipada. A partir de septiembre podrán hacerlo las y los jóvenes que aún son menores de edad, pero que cumplirán 18 años antes de la elección. El INE informará en los próximos días cuándo iniciará este registro.
Tras el cierre del periodo de actualización, el instituto deberá validar el Padrón Electoral antes de elaborar y entregar las listas nominales que se utilizarán durante la elección, proceso previsto para mayo de 2027 como parte de la organización de los comicios.
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Moreno Castrellón pidió a la ciudadanía no dejar el trámite para los últimos días, especialmente a quienes tienen una credencial con terminación 26, ya que perderá vigencia el 1 de enero de 2027. Recordó que una identificación vencida no permitirá votar en la elección federal.
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