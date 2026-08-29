Inscritos más de 200 participantes a la carrera de los Bomberos

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Aunque la convocatoria estaba destinada inicialmente a trescientos participantes, a casi dos semanas de la primera carrera atlética para fondear a los Bomberos, ya tiene más doscientos atletas inscritos.

La respuesta es indicador de que tal vez se incorpore una cantidad mucho mayor en los próximos días, informó el presidente del patronato, Eduardo Moreno Vellido.

La utilidad a obtener por inscripción a la carrera atlética, tiene como destinatario la solución de algunos pasivos. Uno de los pendientes más grandes que reporta Bomberos es el mantenimiento de los camiones cisterna, pero hay mayor necesidad porque algunos de esos vehículos se vuelven de manera progresiva más antiguos, lo que aumenta los costos.

"Prácticamente, todos los días tenemos que estar haciendo reparaciones en los equipos y quedaría abierta una posibilidad de utilizar ese dinero en las reparaciones... es urgente la renovación de parque vehicular".

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Según el proyecto del regidor capitalino Rubén Lárraga Benavente, se pretendía alcanzar hasta trescientos participantes, pero existe la esperanza de que aumente el interés conforme avanzan los días.

Moreno Vellido aseguró que hay suficientes condiciones para pensar que la cifra de asistentes esperadas será mucho mayor, lo que daría a entender que se trata de una enorme respuesta de los atletas.

"El esfuerzo está generando resultados y se cumpla y se supere la meta, de manera que la carrera se desarrolle con sus atletas preparados, listos para competir y hacer historia en el primer encuentro deportivo de esta naturaleza a favor de la institución".