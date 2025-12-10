Inseguridad y transporte reducen las jornadas: Cedillo

Las condiciones de inseguridad y la mala calidad e insuficiencia de horario del transporte público, fue lo que obligó a reducir las horas de trabajo en los negocios, antes de que los diputados, se erigieran como supuestos genios de la reducción de la jornada laboral, aseguró la empresaria Alejandrina Cedillo.

Precisó que los comerciantes en general, erogan gastos extras por pagar algún transporte seguro a sus empleadas, porque la ciudad ya no es segura y el transporte en muchos de los casos, no refleja esfuerzo de los permisionarios para mejorarlo.

Explicó que hay comerciantes que han tratado de sufrir esas condiciones de inseguridad que se generan, no solo por los horarios y porque no hay garantía de seguridad en la ciudad, también por que los transportistas, no son responsables y terminan su servicio a horas tales como las 7 de la noche o que no pasan temprano por las colonias o recortan las rutas, y entonces, los propietarios de las tiendas, ya tienen otro gasto, porque en vez de que los trabajadores tengan un transporte eficiente y seguridad pública aceptable, ahora tienen que gastar en transporte seguro porque el del sistema urbano no está dando todo de sí.

Agregó que también fue necesario reducir la jornada laboral, para que sobre todo las empleadas salieran más temprano, dado que el transporte público es insuficiente o a veces los permisionarios, sacan los camiones a la hora temprana y entonces, es necesario pagar algún transporte de plataformas para que se puedan ir.

