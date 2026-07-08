Interapas deja obra a medias en El Morro

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Habitantes de la calle Fausto Nieto, en la colonia El Morro, denunciaron el abandono de una obra atribuida a Interapas, la cual, aseguran, permanece inconclusa desde hace tiempo, así como el deterioro de la vialidad, agravado por las recientes lluvias.

De acuerdo con los vecinos, el organismo realizó trabajos en la zona, pero dejó una excavación sin reparar completamente. En el sitio aún se observa un hoyo delimitado únicamente con señalización improvisada, mientras que el pavimento presenta una gran cantidad de baches, algunos de hasta un metro de longitud, los cuales representan un riesgo para la circulación y pueden ocasionar daños a los vehículos.

Los habitantes señalaron que, con la temporada de lluvias, el agua se acumula en los desperfectos, lo que ha acelerado el deterioro de la calle y dificulta el tránsito de automovilistas, motociclistas y peatones.

Por otro lado, indicaron que la presencia de los encharcamientos impide dimensionar la profundidad de los baches, incrementando el riesgo de accidentes, por lo que también exhortaron al gobierno municipal a intervenir esta arteria.

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Además, afirmaron que el mal estado de la vialidad obliga a los conductores a reducir considerablemente la velocidad o invadir el carril contrario para esquivar los baches, situación que incrementa el riesgo de percances, especialmente durante la noche o cuando las lluvias reducen la visibilidad.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a Interapas para que concluya la reparación pendiente y al Ayuntamiento de Soledad para que rehabilite la carpeta asfáltica de la calle, al considerar que el estado de la vialidad continuará empeorando mientras no se atienda el problema de fondo.