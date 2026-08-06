Interapas desazolva 7.4 Kms. de la red sanitaria

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Luego de que el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, atribuyera parte de las inundaciones registradas el pasado domingo en la zona metropolitana a la falta de mantenimiento en colectores y drenajes pluviales, Interapas informó que realizó trabajos de limpieza y desazolve en más de 7.4 kilómetros de la red sanitaria.

El organismo operador detalló que llevó a cabo 90 acciones de desazolve en distintos puntos de la ciudad, con las que se logró liberar 7.41 kilómetros de tuberías. De acuerdo con el reporte, 42 de estas intervenciones fueron catalogadas como urgentes debido al riesgo que representaban para el funcionamiento del sistema

de alcantarillado.

Además de las labores de limpieza, Interapas informó que atendió 36 fugas de aguas residuales, con el objetivo de evitar escurrimientos en calles y prevenir afectaciones sanitarias en colonias de la

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zona metropolitana.

Entre los residuos retirados de la red de drenaje continúan apareciendo con frecuencia toallitas húmedas, trapos, bolsas de plástico, cabellos y restos de comida, materiales que suelen provocar taponamientos y reducir la capacidad de conducción de las tuberías.

Las acciones fueron dadas a conocer después de que Martínez Sánchez señalara que las inundaciones y encharcamientos registrados tras las lluvias podrían reducirse si existiera un mantenimiento constante de los principales colectores que atraviesan la ciudad. El funcionario estatal sostuvo que la limpieza de esta infraestructura permite un desfogue más rápido del agua y evita afectaciones a la movilidad.