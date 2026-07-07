FBI habría participado en detención de "El Mayo": SRE

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Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que se ha pedido que la FGR solicite formalmente al FBI más información sobre su posible participación en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en julio de 2024.

En conferencia de prensa presidencial, el canciller indicó que también se ha tenido comunicación con la Embajada de Estados Unidos sobre cómo fue que el avión en donde se trasladaron estos dos narcotraficantes se prestó para exhibirse en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, Nuevo México.

"Hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer a los medios de comunicación", informó.

El canciller informó que la embajada estadounidense ya ha aportado algunos elementos de información sobre este caso.

"También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quiénes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya sé mencionó en El Paso, Texas", dijo.

"Así que pues estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuándo nos indique Presidenta", detalló.

"Alguien mintió": gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe sobre la captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, después de que se diera a conocer información de la participación de Estados Unidos en estos hechos y la exhibición de la aeronave en la que fue trasladado.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, que se recorrió minutos después de las 08:00 horas, Sheinbaum Pardo destacó este informe en el que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentó una línea de tiempo y acusó que "alguien mintió", después de la información que dio el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

La secretaria de Gobernación mencionó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador Salazar informó públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo.

"2 de julio de 2026: Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió".

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"De confirmarse la participación del FBI, sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional"."Lo más relevante, y en su caso, quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada. Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie", expuso Rodríguez.En la línea de tiempo mencionó que el 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en un operativo en el que perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.Apuntó que el 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México y 25 de julio de 2024, la embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán "sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición"."Ese mismo día arriba una aeronave con Joaquín 'N' e Ismael 'N' a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto", expuso la titular de la Segob.Agregó que el 31 de julio de 2024, el gobierno de México solicitó información a la embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención.

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Cuestiona Sheinbaum a Salazar por versiones

Al presentar un informe sobre el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si mintió sobre estos hechos el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pidió información a la embajada de Estados Unidos sobre el caso de "El Mayo", y la respuesta del entonces embajador Ken Salazar "fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos".

"(...) En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México, si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos (...)".

"Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones; la respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos; sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo".

"Entonces, a partir de ahí la primera pregunta es: ¿quién miente? ¿quién mintió? ¿mintió el embajador Ken Salazar?", dijo la Mandataria federal.

Recalcó que de haber participado una agencia estadounidense en este operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución de México.

"De nuevo: ¿quien mintió o quién miente? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? Porque también lo escribe en su libro", recalcó.

Al señalarse que familiares de Ovidio Guzmán fueron recibidos por Estados Unidos ante el caso de "El Mayo", la Presidenta cuestionó: ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?

"Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás", aseguró Claudia Sheinbaum.

Destacó que su administración ha realizado detenciones relevantes y recordó que Joaquín "El Chapo" Guzmán se fugó de la cárcel en el gobierno de Vicente Fox, y mencionó también a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos.

- "¿Quién mintió o quién miente?"

La Presidenta señaló que es relevante conocer la verdad en este caso porque tiene que ver con la relación entre ambas naciones y porque, indicó, "no se puede decir una cosa y después decir otra al Gobierno de México".

"Somos un gobierno soberano, México es un país soberano. Hay una operación. México pregunta a Estados Unidos. Estados Unidos responde a través de la Embajada, y después sale una nota periodística con una exposición que contradice lo que dijo la Embajada. Entonces la pregunta es ¿quién mintió o quién miente?".

"Y es relevante: primero. es un asunto que tiene que ver con la relación bilateral, y segundo, porque no se puede decir una cosa y después decir otra al Gobierno de México", dijo.