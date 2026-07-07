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Toyota sale de Tijuana y anuncia inversión en Guanajuato

La Secretaría de Economía aseguró que la automotriz mantendrá sus 2 mil 800 empleos

Por El Universal

Julio 07, 2026 09:41 a.m.
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Toyota sale de Tijuana y anuncia inversión en Guanajuato
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      Para aclarar la decisión de Toyota de transferir la producción de la planta de Tijuana, Baja California, a Estados Unidos, la Secretaría de Economía dijo que esa información es correcta, pero que la empresa invertirá y mantendrá empleos.

      En un comunicado afirmó que, si bien Toyota anunció que parte de la planta donde fabrica camionetas Tacoma la llevará al vecino país del norte, la empresa se aseguró de que va a mantener la planta en Guanajuato, donde generará 2 mil 800 empleos directos.

      Aseguró que en los próximos días se dará a conocer un nuevo anuncio de inversión de dicha empresa armadora por más de 500 millones de dólares.

      "La Secretaría de Economía ha recibido confirmación (luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum) de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días".

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      Sobre el traslado de la planta de Tijuana a un parque industrial de San Antonio, Texas, de acuerdo a lo dicho por medios estadounidenses, entre ellos CNBS news, la dependencia dijo que la salida de Toyota de Baja California será paulatina.

      "El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera, Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030", explicó la dependencia.

      Añadió que continuarán las operaciones de la planta de fabricación de autos que tiene Toyota México en Guanajuato, infraestructura en donde se emplea a 2 mil 800 personas de manera directa, más los miles de empleos que indirectamente se generan en la región.

      Toyota informó a medios estadounidenses que la inversión que realizarán va a generar 2 mil empleos en Estados Unidos. El proyecto implica agregar una segunda línea de ensamblaje de vehículos, con lo que se duplicará el tamaño de la planta de 2.7 millones de pies cuadrados para el año 2030.

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