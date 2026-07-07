Toyota sale de Tijuana y anuncia inversión en Guanajuato
La Secretaría de Economía aseguró que la automotriz mantendrá sus 2 mil 800 empleos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Para aclarar la decisión de Toyota de transferir la producción de la planta de Tijuana, Baja California, a Estados Unidos, la Secretaría de Economía dijo que esa información es correcta, pero que la empresa invertirá y mantendrá empleos.
En un comunicado afirmó que, si bien Toyota anunció que parte de la planta donde fabrica camionetas Tacoma la llevará al vecino país del norte, la empresa se aseguró de que va a mantener la planta en Guanajuato, donde generará 2 mil 800 empleos directos.
Aseguró que en los próximos días se dará a conocer un nuevo anuncio de inversión de dicha empresa armadora por más de 500 millones de dólares.
"La Secretaría de Economía ha recibido confirmación (luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum) de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sobre el traslado de la planta de Tijuana a un parque industrial de San Antonio, Texas, de acuerdo a lo dicho por medios estadounidenses, entre ellos CNBS news, la dependencia dijo que la salida de Toyota de Baja California será paulatina.
"El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera, Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030", explicó la dependencia.
Añadió que continuarán las operaciones de la planta de fabricación de autos que tiene Toyota México en Guanajuato, infraestructura en donde se emplea a 2 mil 800 personas de manera directa, más los miles de empleos que indirectamente se generan en la región.
Toyota informó a medios estadounidenses que la inversión que realizarán va a generar 2 mil empleos en Estados Unidos. El proyecto implica agregar una segunda línea de ensamblaje de vehículos, con lo que se duplicará el tamaño de la planta de 2.7 millones de pies cuadrados para el año 2030.
no te pierdas estas noticias
Toyota sale de Tijuana y anuncia inversión en Guanajuato
El Universal
La Secretaría de Economía aseguró que la automotriz mantendrá sus 2 mil 800 empleos
Mitsubishi Mirage G4 cambia de rostro, pero no de fórmula
Pulso Online
El sedán recibió un ligero rediseño frontal en Tailandia y se espera que llegue a México en 2027
Renault lanza financiamiento a siete años para el Kwid en México
Pulso Online
El auto más barato de México estrena crédito a 84 meses