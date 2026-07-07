Argentina remonta y sobrevive en el Mundial

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Los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93; Lionel Messi, en el 84, y Cristian ´Cuti´ Romero, en el 79, remontaron este martes dos goles en contra frente a Egipto (3-2) en su partido de los octavos de final del Mundial 2026 para clasificar a la vigente campeona para cuartos.

La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, se medirá en la siguiente ronda al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina.