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Argentina remonta y sobrevive en el Mundial

Un gol de Enzo Fernández en el minuto 93 selló la victoria argentina en un partido intenso

Por EFE

Julio 07, 2026 12:17 p.m.
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Enzo Fernández/AP

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      Los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93; Lionel Messi, en el 84, y Cristian ´Cuti´ Romero, en el 79, remontaron este martes dos goles en contra frente a Egipto (3-2) en su partido de los octavos de final del Mundial 2026 para clasificar a la vigente campeona para cuartos.

      La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, se medirá en la siguiente ronda al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

      Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina.

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