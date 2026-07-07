Tres presas, arriba del 80% de su capacidad

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La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de su Dirección Local en San Luis Potosí, encabezada por Darío Fernando González Castillo, participó en la reunión de coordinación interinstitucional convocada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, en la que también participaron autoridades municipales de Protección Civil y la Comisión Estatal del Agua (CEA), con el propósito de fortalecer las acciones preventivas durante la presente temporada de lluvias.

Durante el encuentro se acordó homologar los protocolos para la medición, el intercambio de reportes y el manejo de las presas ubicadas en la zona metropolitana, a fin de fortalecer la coordinación entre las instituciones, contribuir a la protección de la ciudadanía y salvaguardar la infraestructura hidráulica ante cualquier eventualidad derivada de las lluvias.

Como parte del seguimiento permanente de la CONAGUA, se informó que, con corte al día de hoy, los niveles de almacenamiento de las principales presas son: El Peaje 84%; El Potosino 69.8%; San José 85.2%; Cañada del Lobo 74.3%; La Lajilla 96.1%; La Muñeca 79.2%; Ing. Valentín Gama 34.1%; y El Realito 58.2%.

La CONAGUA refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones preventivas durante la temporada de lluvias, privilegiando la seguridad de la población y el monitoreo continuo de la infraestructura hidráulica.

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