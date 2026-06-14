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Investigan sequías de San Luis Potosí

Académicos determinan que la temporada sin lluvia dura hasta 12 meses

Por Rolando Morales

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Investigan sequías de San Luis Potosí
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      Una investigación realizada por Samuel Rodríguez Flores, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y Carlos Muñoz Robles, de la UASLP, concluyó que las sequías en San Luis Potosí pueden extenderse desde uno hasta más de 12 meses, dependiendo de la región. El estudio analizó información de 67 estaciones meteorológicas correspondientes al periodo de 1961 a 2010.

      Los especialistas advierten en su articulo " La Sequía Potosina", que la problemática se agrava por la presión sobre los recursos hídricos. Aunque el estado registra una precipitación promedio anual de 853 milímetros, la recarga de acuíferos es insuficiente frente a la demanda. El sector agrícola concentra el 67 por ciento del consumo de agua, mientras que en la zona metropolitana la industria utiliza más de una tercera parte del recurso disponible.

      La investigación identifica a la zona metropolitana de San Luis Potosí como una de las áreas con sequías más persistentes, ya que predominan los eventos severos de larga duración, capaces de extenderse por más de un año con déficit significativo de precipitaciones.

      En la región Centro también son frecuentes las sequías severas de duración media y larga, de entre tres y seis meses o superiores a un año. Sin embargo, municipios como Cerro de San Pedro presentan con mayor frecuencia sequías moderadas que suelen durar entre uno y tres meses.

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      El Altiplano y la Zona Media comparten condiciones similares, con predominio de sequías severas de duración media y larga. No obstante, municipios como Cedral, Matehuala, Villa de la Paz, El Naranjo y parte de Rioverde registran con mayor frecuencia episodios moderados y de menor duración.

      Por su parte, la Huasteca presenta principalmente sequías moderadas de corta duración, generalmente de uno a tres meses. Sin embargo, el estudio señala que incluso en esta región húmeda existen municipios como Aquismón, Ébano, Ciudad Valles, Huehuetlán, Lagunillas, Tamasopo y Tamuín donde pueden registrarse sequías severas que se prolongan durante varios meses e incluso más de un año.

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