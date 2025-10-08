Invitan a Cena con Causa en beneficio del Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí hizo un llamado a la sociedad potosina a sumarse a la campaña anual de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, con el propósito de fortalecer el equipo y herramientas que utilizan en la atención de emergencias.

Como parte de las actividades que se han programado para recaudar fondos está la realización de una Cena con Causa que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre, la cual, contará con un artista invitado. Los detalles del evento serán dados a conocer en las próximas semanas.

Lanzó un llamado a la solidaridad de la sociedad potosina para obtener su apoyo y lograr la adquisición de una nueva unidad de ataque rápido, herramienta de vanguardia diseñada para atender con mayor velocidad y eficiencia alguna situación de emergencia que requiera la presencia de los bomberos.

Esta campaña representa una inversión en la seguridad y bienestar de toda la comunidad potosina y un recordatorio para los bomberos de que "no están solos"; además, una garantía de que, en cada incendio, rescate o situación de crisis, contarán con lo necesario para cumplir su labor y regresar a casa sanos y salvos.

LINK DIRECTO A LA PLATAFORMA:

https://www.gofundme.com/f/cuerpo-de-bomberos-metropolitanos-de-san-luis-potosi-mx

DATOS DE CONTACTO Y REDES OFICIALES

Dirección Estación Central

Calle Av. Mariano Jiménez #810, Col. Alamitos, 78280, San Luis Potosí, S.L.P.

Números de emergencia

· (444) 815 3583

· (444) 815 8090

Número de contacto

· (444) 414 7008

Correo de contacto

· slpbomberos1@gmail.com