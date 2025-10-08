Interapas no puede dar agua a Los Silos por red

En diálogo con los vecinos que el lunes bloquearon la avenida Seminario por falta de agua, el Interapas precisó que el desabasto en la zona de Las Mercedes y Los Silos se debe al abatimiento del caudal de un pozo. Lo peor es que de momento, el organismo no cuenta con recursos para resolver ese problema.

El pozo ha reducido considerablemente su capacidad de suministro, lo que ha generado afectaciones en el servicio en las colonias ya mencionadas.

De acuerdo con personal del organismo operador, actualmente no se cuenta con los recursos necesarios para rehabilitar el pozo y restablecer el abasto normal a través de la red pública.

Por ello, Interapas acordó con las y los vecinos que el suministro de agua se realizará mediante pipas, con el compromiso de mantener la cobertura mientras se gestiona la solución de fondo.

Vecinas de Las Mercedes y Los Silos se manifestaron el lunes pasado en el cruce de avenida Seminario con Antiguo Camino a Los Gómez por espacio de cuatro horas hasta que funcionarios de Interapas acudieron a escuchar sus demandas.

Ayer martes, el grupo acudió a reunión a las instalaciones del organismo intermunicipal en la planta de Los Filtros, en el municipio de la capital. En caso de que Interapas incumpla con el suministro constante a través de pipas, las residentes podrían volver a bloquear avenidas de importancia en Villa de Pozos.