logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Invitan a oferta gastronómica a base de insectos

Tarántula, alacrán, escorpiones, jumiles, acociles y hormiga

Por Flor Martínez

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a oferta gastronómica a base de insectos

Tacos de tarántula, alacrán, vinagrillo, escorpiones, cucaracha de Madagascar, acociles, jumiles y hormiga chicatana, forman parte del menú exótico que ofrece el restaurante ubicado dentro del viñedo Pozo de Luna, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

El viñedo, asentado en el kilómetro 2.1 de la carretera al Aeropuerto, en Rancho Nuevo, se ha convertido en un punto de atracción familiar, donde visitantes pueden conocer el proceso productivo del vino a través de recorridos guiados por los viñedos, la bodega de vinificación y la degustación de las diferentes etiquetas.

Hace tres años se incorporó un espacio gastronómico para maridar los vinos de la casa, y lo que inició como una “temporalidad de bichos” terminó integrándose de forma permanente a la carta, debido a la alta demanda. 

Guillermo Espinoza, originario de San Luis Potosí y responsable del concepto, contó que la curiosidad del público ha sido esencial en la permanencia de este menú. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hay clientes que ya vienen directo por un taco de alacrán o de tarántula, como que quedó patentado, ya lo piden”, señaló. 

Explicó el chef que los tacos se sirven individualmente, en tortilla de maíz, con guacamole y preparados al ajillo para lograr una textura crujiente. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto
La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto

La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto

SLP

Samuel Moreno

Deben regularse redes durante las elecciones
Deben regularse redes durante las elecciones

Deben regularse redes durante las elecciones

SLP

Ana Paula Vázquez

Señala la magistrada presidente del Tribunal Estatal Electoral

Borra Interapas datos incómodos de informe oficial
Borra Interapas datos incómodos de informe oficial

Borra Interapas datos incómodos de informe oficial

SLP

Rolando Morales

El organismo elimina estadísticas sobre fugas de agua desatendidas

Se coloca SLP, como la entidad nacional 12 en emisión de sentencias
Se coloca SLP, como la entidad nacional 12 en emisión de sentencias

Se coloca SLP, como la entidad nacional 12 en emisión de sentencias

SLP

Samuel Moreno