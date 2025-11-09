Invitan a oferta gastronómica a base de insectos

Tacos de tarántula, alacrán, vinagrillo, escorpiones, cucaracha de Madagascar, acociles, jumiles y hormiga chicatana, forman parte del menú exótico que ofrece el restaurante ubicado dentro del viñedo Pozo de Luna, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El viñedo, asentado en el kilómetro 2.1 de la carretera al Aeropuerto, en Rancho Nuevo, se ha convertido en un punto de atracción familiar, donde visitantes pueden conocer el proceso productivo del vino a través de recorridos guiados por los viñedos, la bodega de vinificación y la degustación de las diferentes etiquetas.

Hace tres años se incorporó un espacio gastronómico para maridar los vinos de la casa, y lo que inició como una “temporalidad de bichos” terminó integrándose de forma permanente a la carta, debido a la alta demanda.

Guillermo Espinoza, originario de San Luis Potosí y responsable del concepto, contó que la curiosidad del público ha sido esencial en la permanencia de este menú.

“Hay clientes que ya vienen directo por un taco de alacrán o de tarántula, como que quedó patentado, ya lo piden”, señaló.

Explicó el chef que los tacos se sirven individualmente, en tortilla de maíz, con guacamole y preparados al ajillo para lograr una textura crujiente.