IP pide castigo más duro al robo de cable

Las normas actuales no prevén las normas que se requieren para castigos más severos al delito

Por Martín Rodríguez

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
IP pide castigo más duro al robo de cable

Ante la sistematización del robo de cables en el Centro Histórico, se hace necesario un endurecimiento en las sanciones de este delito, señaló la presidente de la organización civil Nuestro Centro, Mónica Heredia Sainz.

En entrevista, la lideresa del comercio establecido indicó que el robo de cables, y los apagones que estos provocan en la zona, son conductas que no están debidamente penalizadas.

"Eso tiene que cambiar: El robo de cables en el Centro Histórico es permanente; por eso, urge que los diputados locales modifiquen el código penal para dar más fuerza al castigo de estos delitos", indicó.

Agregó que el incremento en la dureza de las reglamentaciones debería ser un proyecto legislativo, además de la imposición de castigos más severos, de manera independiente a la obligación de reparar el daño causado al sistema de alumbrado público o en su caso al abasto de energía eléctrica

"Eso sería lo mínimo justo que se merecen todos los ciudadanos que contribuyen con el pago de sus impuestos y esperan que también en el sistema de justicia, se haga la parte necesaria para que San Luis Potosí siga mejorando", señaló.

Explicó que es frecuente que los ladrones aprovechen la oportunidad para robar los cables de donde los encuentren, y luego las zonas comerciales se quedan sin luz, mientras existe el robo.

Dijo que el Ministerio Público no valora como grave una conducta de esta naturaleza y por eso llama la atención que en ocasiones se determine que a los ladrones una conducta de ese tamaño no les merezca ni una condena

Heredia Sainz propuso una reglamentación con mucha más dureza y para ese efecto, juzgó necesario que los diputados realicen sus cálculos legales para modificar para siempre esa tendencia de que los que se llevan los cables no reciben un castigo. 

