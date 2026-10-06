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De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)

No obstante, afirmó que por ahora mantiene su atención en las tareas de gobierno

Por Samuel Moreno

Octubre 06, 2026 12:40 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, agradeció al gobernador Ricardo Gallardo Cardona haberlo mencionado entre los perfiles que podrían contender por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, aunque afirmó que por ahora mantiene su atención en las tareas de gobernabilidad y en el trabajo de la administración estatal.

      Luego de que Gallardo Cardona incluyera al funcionario entre las opciones que analiza el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la sucesión, Torres Sánchez consideró que la referencia representa un reconocimiento y un halago, al destacar los más de 20 años que ha trabajado de manera cercana al mandatario estatal.

      "Me siento muy privilegiado de participar todo este tiempo de la mano del gobernador. 20 años llevamos trabajando con él. Para mí ha sido un privilegio, un aprendizaje", señaló.

      El funcionario sostuvo que los tiempos electorales deberán definirse posteriormente y al asegurar que mantiene respeto por las decisiones que tome el grupo político al que pertenece, estaría listo para un eventual llamado a contender en el 2027, pues "hemos venido trabajando en la función pública desde hace más de 20 años", insistió.

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      Añadió que, mientras tanto, continuará con sus responsabilidades al frente de la Secretaría General de Gobierno y con la atención a los distintos sectores de la entidad.

      Torres Sánchez rechazó además que los recorridos que ha realizado por las regiones del estado tengan un carácter partidista y aseguró que forman parte de su agenda como funcionario.

      Señaló que recientemente sostuvo reuniones con representantes del sector económico del Altiplano y que también contempla encuentros con ganaderos, empresarios, jornaleros y trabajadores.

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