IMSS Bienestar define regla de "cero rechazos"

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Los 12 mil nuevos consultorios del Sistema Universal de Salud (SUS) tendrán como regla fundamental el "cero rechazos", por lo que cualquier persona podrá acudir a recibir atención médica sin importar su condición laboral, informó Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

IMSS-Bienestar establece modelo médico con regla cero rechazos

Durante la presentación del modelo médico de los consultorios de atención primaria, Svarch Pérez explicó que estos espacios funcionarán como puntos de primer contacto para la población y tendrán la responsabilidad de valorar a cada paciente, orientarlo y establecer una ruta de atención, aun cuando el padecimiento requiera ser atendido en una unidad hospitalaria.

"Este principio es muy claro: el consultorio SUS es un punto de primer contacto que recibe a cualquier persona indistintamente de su condición laboral, la valora y le da una respuesta. Por eso la regla fundamental del modelo médico es cero rechazos", señaló.

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El funcionario aclaró que esto no significa que todos los padecimientos serán resueltos en los consultorios, sino que cada paciente contará con una ruta de atención y, cuando sea necesario, será referido a una unidad especializada u hospitalaria.

De acuerdo con Svarch, el modelo busca establecer un estándar común para la atención médica en las distintas instituciones del sector salud, con los mismos criterios para resolver y referir pacientes, así como medicamentos, insumos y pruebas de laboratorio.

También contempla compartir información médica entre las instituciones mediante un mismo sistema de expediente electrónico, con el objetivo de que los pacientes puedan recibir atención homogénea durante las distintas etapas de su atención.

El director general del IMSS-Bienestar destacó que el modelo fue elaborado mediante un esfuerzo interinstitucional en el que participaron médicos de las distintas instituciones del sector salud, incluida la Secretaría de Salud federal.

Claudia Sheinbaum anuncia apertura de consultorios SUS en 24 estados para 2027

Explicó que uno de los principales objetivos es avanzar hacia un sistema que permita superar la fragmentación de los servicios de salud que, dijo, existe en México desde 1943.

"Este paso con el Sistema Universal de Salud es para poder solventar la fragmentación y que todas y todos los mexicanos tengamos atención universal a la salud", sostuvo.

Como ejemplo del funcionamiento del modelo, Svarch explicó la atención de una paciente con una infección de vías urinarias. El personal médico deberá seguir procedimientos estandarizados para realizar el diagnóstico, solicitar los estudios complementarios necesarios y establecer el tratamiento correspondiente.

Además de atender el motivo inicial de consulta, el personal deberá identificar otras necesidades de salud de la paciente, como su esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano u otras acciones preventivas correspondientes a su etapa de vida.

En caso de que la infección presente complicaciones y requiera atención hospitalaria, el paciente será referido a la unidad más cercana, con turnos protegidos para garantizar la continuidad de la atención.

Svarch señaló que la expansión de la oferta pública de servicios de salud contempla más de 12 mil 700 nuevos consultorios de atención primaria, a los cuales la población podrá acceder mediante distintos mecanismos.

Entre ellos se encuentra una aplicación del Sistema Universal de Salud, un chat para identificar el consultorio más cercano y sus horarios de atención, así como la posibilidad de acudir directamente a los establecimientos mediante demanda espontánea.

Una vez que el paciente sea atendido, se determinarán las intervenciones diagnósticas necesarias, incluidos estudios de laboratorio e imagen, además del tratamiento correspondiente.

El modelo también contempla clasificar a los pacientes de acuerdo con su riesgo poblacional para establecer un seguimiento longitudinal, incluso mediante visitas casa por casa.

El funcionario añadió que el sistema permitirá garantizar las referencias a los servicios hospitalarios cuando sean necesarias, mediante espacios destinados específicamente para los pacientes enviados desde los consultorios SUS.

-----Sheinbaum va por abrir casi 13 mil consultorios SUS en 24 estados para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para enero de 2027 se van a abrir 12 mil 750 Consultorios del Sistema Universal de Salud (SUS) en 24 entidades federativas, los cuales, afirmó, ayudarán a reducir la saturación en centros de salud y hospitales.

"El objetivo es 12 mil consultorios en los lugares más apartados o en las ciudades. Aquí se le va a atender de manera gratuita y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos para poder atender lo principal (...) Esto nos va a ayudar mucho también a disminuir la saturación en los centros de salud", explicó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

"Para poder llegar aquí es a partir de enero del próximo año, de aquí a diciembre estamos adecuando espacios y comprando todos los equipos (...) Cualquier otro estado que se quiera sumar, que no esté en el IMSS Bienestar puede solicitarlo a la Secretaría de Salud", dijo.

En ese sentido, detalló que los equipos se comprarán de manera centralizada y la adecuación de los espacios estará a cargo de un comité de vecinos y vecinas de las comunidades, quienes recibirán los recursos y tomarán una capacitación.

"Todos van a tener acceso a internet, todos van a tener computadora y todos van a tener expediente médico, de tal manera que cualquier mexicano o mexicana se pueda acercar al consultorio", expresó.

Por su parte, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que se abrió la convocatoria para formar parte del equipo médico y de enfermería que operará los Consultorios SUS, la cual suma más de 73 mil postulaciones.

Puntualizó que "puede ser una persona joven o un médico que se acaba de graduar de la universidad, o también puede ser un médico o una médica o un enfermero o una enfermera que se haya jubilado y también pueden participar en el programa sin perder el derecho a su pensión".