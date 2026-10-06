Derriban árbol de 250 años para avanzar con muro entre Sonora-Arizona

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HERMOSILLO, Son., octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La Nación binacional Tohono O´odham denunció que este lunes 5 de octubre agentes armados de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos retiraron a defensores de la tierra que se encontraban cerca de un antiguo árbol de Cottonwood, de aproximadamente 250 años, en las inmediaciones de Lochiel, Arizona.

Nación Tohono O´odham denuncia derribo de árbol histórico

De acuerdo con el pronunciamiento de la Nación, tras desalojar a los defensores, se procedió al derribo del árbol para continuar con los trabajos relacionados con la construcción del muro fronterizo entre Sonora y Arizona.

La comunidad indígena calificó el hecho como una nueva muestra del "descuido imprudente del gobierno federal" hacia los recursos culturales y naturales, en su intención de avanzar con la construcción de la infraestructura fronteriza.

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"Esta es otra demostración del descuido imprudente del gobierno federal por los recursos culturales y naturales en su apresurada búsqueda de construir esta inútil pared", señaló la Nación Tohono O´odham.

El árbol derribado era considerado el último de cuatro álamos históricos ubicados en ese punto del valle de San Rafael. Estos ejemplares formaban parte de un paisaje relacionado con el cauce del río Santa Cruz y proporcionaban refugio y alimento a diversas especies, además de servir como hábitat para aves migratorias.

Retiro de defensores y presencia de agentes federales

Durante más de un mes, decenas de integrantes de organizaciones ambientalistas permanecieron acampando en los alrededores del árbol con la intención de evitar su derribo, pero hoy fueron retirados por la fuerza.

La Nación Tohono O´odham también recordó que desde el pasado 25 de agosto había denunciado el ingreso de contratistas del muro y agentes federales a territorio tribal.

Según autoridades de la Nación, alrededor de las 04:00 horas de ese día, contratistas acompañados por aproximadamente 20 agentes armados y encapuchados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), del Sector Tucson, ingresaron al territorio para realizar actividades previas a la construcción, entre ellas muestreos de suelo.

La dirigencia tribal sostuvo que el ingreso de personal no autorizado constituye una violación a su legislación y señaló que elementos de su Departamento de Policía acudieron al sitio para mantener vigilancia.

En la zona también fueron desplegados agentes de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA), un equipo SWAT de la Patrulla Fronteriza y un globo cautivo utilizado para reforzar la vigilancia.

La Nación denunció además que la CBP instaló un bloqueo vehicular para impedir que la Policía Tohono O´odham emitiera citatorios y retirara a los contratistas del territorio tribal.

Pese a la tensión, las autoridades indígenas señalaron que los encuentros con agentes federales se han mantenido hasta ahora de manera pacífica y profesional.

Verlon José, presidente de la Nación Tohono O´odham expresó su respaldo a quienes ejerzan sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica, pero pidió a sus integrantes de ambos lados de la frontera mantenerse vigilantes y priorizar su seguridad.

La Nación Tohono O´odham mantiene presencia histórica a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente entre Sonora y Arizona.