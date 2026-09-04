José Luis Leal preside el Colegio de Notarios

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Notarios públicos del país se pronunciaron por José Luis Leal Campos para presidir el Colegio Nacional de Notarios por el periodo de 2026 a 2028, informó el presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda.

El candidato nuevo fungía como secretario del Consejo que preside Ricardo Vargas Navarro.

Uno de los últimos actos del presidente saliente, fue la firma de testigo de los acuerdos para eliminar el cobro de testamento a los elementos del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, beneficio creado por iniciativa del notario Juan Carlos Barrón y acordado con la Secretaría General

de Gobierno.

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La elección del candidato único a presidir el Colegio, se dio en un evento en la Ciudad de México, al que fueron convocados notarios públicos de todo el país.

Para ese efecto, se instaló la comisión de elecciones y ante ella fue registrada la planilla que encabezará a los notarios para el

periodo venidero.