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Justicia Cívica reduce un 63% la reincidencia

Por Samuel Moreno

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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      La reincidencia de personas sancionadas por faltas al Bando de Policía y Gobierno se redujo 63% en la capital, como resultado de la aplicación del modelo de Justicia Cívica, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal de San Luis Potosí, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

      El funcionario destacó que más de 2 mil 600 personas han cumplido con sanciones de trabajo en favor de la comunidad, entre ellas actividades realizadas mediante los Domingos de Pilas. De este grupo, aseguró, ninguna ha vuelto a ser presentada por una nueva falta al Bando de Policía y Gobierno.

      Villa Gutiérrez explicó que el modelo, implementado desde 2022, busca atender las conductas que generan conflictos antes de que puedan escalar a situaciones de mayor gravedad. Señaló que la reducción en la reincidencia representa uno de los principales resultados del esquema, debido a que permite intervenir en las conductas de quienes 

      son sancionados.

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      De acuerdo con los registros de la SSPC municipal, el mayor número de personas que incurren en estas faltas corresponde a hombres de entre 25 y 34 años de edad. Las sanciones se aplican de manera general en la ciudad, sin que exista una colonia que concentre de forma particular este tipo de incidencias.

      Entre las faltas más recurrentes se encuentran el consumo de bebidas alcohólicas y escandalizar en la vía pública, además de situaciones relacionadas con el exceso de ruido. Villa Gutiérrez adelantó que la SSPC prepara un libro en el que se documentará la evolución del modelo de Justicia Cívica y sus resultados desde 2022.

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