Juzgados alejados carecen de insumos

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó la conclusión de 52 procesos de entrega – recepción en todo el estado con motivo de la entrada en vigor de la nueva estructura del Poder Judicial y detectó desconocimiento de procesos y carencia de insumos básicos en localidades alejadas de los principales centros urbanos.

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, dijo que para participar en los procesos de entrega – recepción se integró un equipo de auditores financieros y jurídicos que trabajó a partir del 15 de septiembre “en todas las salas y juzgados del estado, luego de haberse instalado el nuevo Poder Judicial”.

En total, precisó el auditor superior, se registraron 52 actos de entrega – recepción, desde la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, pasando por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, hasta los juzgados más alejados de la capital donde existen distritos judiciales. Para esto, se mantuvo siempre comunicación constante con el Órgano de Administración del Poder Judicial.

El titular del IFSE informó que en las localidades más alejadas se observaron, entre otras situaciones, desconocimiento del proceso de entrega – recepción en el personal y una marcada carencia de insumos, incluso para la impresión de documentos y formatos propios del proceso, lo que causó retrasos en las actividades.

La participación del Instituto en este proceso de transición fue posible luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma a la Ley de Entrega – Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios, en el mes de junio pasado.