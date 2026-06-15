La ciudadanía debe participar en decisiones

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Las ciudades no van a crecer si no se les toma en cuenta a todos los sectores sociales, pero en particular, si las necesidades de la sociedad no van aparejadas con la ampliación del espectro de incorporación de tecnologías para el desarrollo de las ciudades, advirtió Pablo Nava Ortiz, secretario general del Colegio de Arquitectos del Centro del País, Capítulo San Luis.

Precisó que esa condición debe basarse en un desarrollo urbano sustentable, que no solo incorpore tecnologías de avanzada para la solución de los problemas públicos, sino que también aproveche de manera mucho más eficiente la energía solar, de manera que transformada en energía eléctrica, desarrolle condiciones para reforzar la protección al medio ambiente.

Agregó que a su vez, la sustentabilidad y el aprovechamiento de las energías limpias, permitiría disminuir de manera drástica el gasto en energía eléctrica, pero esos solo se logrará si los ciudadanos son los sinodales del ayuntamiento, es decir los evaluadores permanentes de la cantidad y calidad de los servicios, de los que precisamente ellos deben disfrutar.

Propuso el rescate de patronatos ciudadanos como lo hacía Antonio Rocha Cordero, porque se trataba de gente honesta que definía las obras sin necesidad de pasar por gobiernos que técnicamente han hecho negocios con ella y se dedican a inflar los costos, pero además a promover obra de lucimiento personal y falta de inversión.

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que a veces, tiene su origen en otros pagos tales como los artistas caros con los que el gobernante se quiere tomar la foto.

Añadió que también es urgente implementar tecnologías de avanzada en el abastecimiento de agua, para cuya solución se requiere la consulta pública, porque por ejemplo, dijo, es altamente probable que algunas áreas del centro histórico, como aquella en la que se ubica este diario de circulación local, el agua llega en zigzag y no directamente de un conducto directo de la presa, lo que provoca la pérdida de eficiencia.