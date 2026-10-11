La Glorieta de la Familia con 35% de avance

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Hasta el momento, la construcción del puente sobre la glorieta hacia la carretera a Guadalajara, registra un avance del 35 por ciento, informó Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Describió que, en la actualidad los trabajadores están por concluir la cimentación y comenzarán a colar las columnas, y posteriormente continuar en la fabricación de las trabes o ballenas.

"No (hemos tenido complicaciones). A lo mejor las dificultades de una obra normal, donde se genera tráfico, sin embargo, por ahí hemos hecho algunas rutas alternas (para quienes circulan por el lugar)", complementó.

En entrevista, el ex funcionario soledense refirió que, de acuerdo con la calendarización prevista en el contrato acordado con la empresa constructora, el proyecto deberá concluirse en diciembre próximo.

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A diferencia de la ex secretaria Leticia Vargas Tinajero que, en forma reiterada sostenía que los montos de inversión podrían modificarse en los proyectos de infraestructura, Grimaldo Limón aseguró que el presupuesto establecido será el mismo que se anunció al principio de la obra.