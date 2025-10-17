La reparación de carreteras costará 441 mdp

Para la reparación de daños en carreteras y caminos de la región Huasteca, afectados por las recientes lluvias torrenciales, se requerirán 441 millones de pesos, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Subrayó que, si bien todavía no existe un monto final de las zonas siniestradas, dicho monto será cubierto entre las dos administraciones, sin embargo, todavía no se define en qué porcentaje.

Refirió que el reporte de la estimación de afectaciones ya fue remitido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita este miércoles a la municipalidad de Tamazunchale.

En entrevista, Gallardo Cardona reveló que se reubicarán cuatro planteles educativos, ubicados en las inmediaciones de ríos del municipio de Tamazunchale.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, añadió que, a partir de mañana regresarán a clases alrededor del 80 por ciento de los complejos educativos, y el lunes llegará al 100 por ciento.

“Ayer (antier) lo recorrimos la presidenta y yo, lo que fue toda la ladera del río Tamaulipas. Tuvimos más que casas, eran galeras, galeras donde mucha gente tenía sus talleres, donde se trabajaba. Todos van a tener que ser reubicados”, remarcó.

Indicó que al presidente municipal se le solicitaron dos terrenos que sumen 10 hectáreas, a fin de reinstalar a los residentes localizados en las orillas de los ríos.

Además de entregas iniciales de 20 mil pesos por vivienda, complementó que diariamente se envían 10 camiones con electrodomésticos a las zonas inundadas, insumos donados por empresas como Mabe o comprados por el Gobierno del Estado.

“Va a ser una erogación del estado de más 200 millones de pesos para poder hacerle frente a la contingencia más dinero federal, que estará llegando en próximos días”, remató.