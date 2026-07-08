La UNRC mantendrá sus inscripciones hasta el 15 de agosto
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Las inscripciones para ingresar a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, permanecerán abiertas hasta el 15 de agosto, por lo que las personas interesadas aún pueden registrarse para cursar alguno de los siete programas educativos que ofrece la institución, con 160 espacios disponibles para
cada carrera.
La sede brinda educación presencial con validez oficial y ofrece las carreras de Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería en Robótica, Licenciatura en Ciencias de Datos, Licenciatura en Contaduría y Finanzas, Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible, Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Relaciones Internacionales.
En total, la oferta académica contempla mil 120 espacios, al destinarse 160 lugares por cada uno de los siete programas educativos. De acuerdo con la convocatoria, la Universidad Nacional Rosario Castellanos es completamente gratuita y no aplica examen de admisión, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior.
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Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y realizar su registro mediante los códigos QR difundidos en la convocatoria oficial, antes del cierre del proceso de inscripción programado para el 15
de agosto.
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