logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lanzan programa para la distribución de agua

Por Rolando Morales

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Lanzan programa para la distribución de agua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los usuarios que reciben agua mediante camiones cisterna ya pueden consultar en línea los recorridos y horarios de abastecimiento, luego de que Interapas puso en marcha el Programa Emergente de Distribución de Agua, una herramienta digital disponible tanto en su aplicación móvil como en su portal de internet.

      La plataforma está dirigida principalmente a las colonias que dependen del suministro por pipa, así como a aquellas que requieran este servicio de manera temporal debido a fallas en la infraestructura hidráulica, como interrupciones en el acueducto El Realito o afectaciones en pozos de abastecimiento.

      De acuerdo con la información difundida por el organismo operador, el sistema mostrará datos actualizados sobre los recorridos y horarios de las unidades, con el objetivo de reflejar cualquier modificación derivada de ajustes operativos o contingencias.

      Para acceder a la información, los usuarios deben ingresar a la aplicación InterAPPas Móvil o al sitio web de Interapas. Una vez dentro, deberán capturar el nombre de su 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      colonia y la calle correspondiente para conocer el día y el horario aproximado en que una pipa realizará el suministro en la zona.

      La nueva herramienta busca facilitar el acceso a la información sobre la distribución de agua y reducir la necesidad de realizar consultas telefónicas o acudir directamente a las oficinas del organismo para conocer la programación del servicio.

      Con esta medida, Interapas pretende ofrecer un mecanismo de consulta permanente para las familias que dependen del abastecimiento mediante pipas, especialmente durante periodos de contingencia en el sistema de distribución de agua potable.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lluvia deja tres vehículos varados y obliga a cerrar vialidades en la capital
        Lluvia deja tres vehículos varados y obliga a cerrar vialidades en la capital

        Lluvia deja tres vehículos varados y obliga a cerrar vialidades en la capital

        SLP

        Pulso Online

        Dos unidades quedaron atrapadas en el Puente Pemex y otra en el bulevar Jacobo Payán

        Sedesore desconoce inversión de programa de útiles escolares
        Sedesore desconoce inversión de programa de útiles escolares

        Sedesore desconoce inversión de programa de útiles escolares

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se verifican padrones para evitar duplicaciones y se atienden solicitudes de grupos sociales

        SSPC alerta que criminales ya usan cámaras para el halconeo
        SSPC alerta que criminales ya usan cámaras para el halconeo

        SSPC alerta que criminales ya usan cámaras para el halconeo

        SLP

        Rubén Pacheco

        El titular de la SSPC explicó que estas cámaras permiten monitoreo sin presencia física, complicando la seguridad local.

        SEGE concluye proceso administrativo contra Universidad Potosina por falta de RVOE
        SEGE concluye proceso administrativo contra Universidad Potosina por falta de RVOE

        SEGE concluye proceso administrativo contra Universidad Potosina por falta de RVOE

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Fiscalía General del Estado confirmó que Segoviano García será citado ante el Ministerio Público por irregularidades.