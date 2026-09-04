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Las empresas abren espacios a la UPSLP

Alumnos de la institución podrán hacer prácticas y hasta emplearse

Por Martín Rodríguez

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Las empresas abren espacios a la UPSLP
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      El Clúster Automotriz de San Luis Potosí y las industrias adheridas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) buscan estudiantes para incorporarse a la industria en todas las áreas productivas.

      La finalidad es que participen en las empresas como motor de aprendizaje y probable fuente de empleo futura y para ello inician con un acuerdo que firmarán con la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP).

      El rector de la institución, Néstor Eduardo Garza Álvarez, informó que el convenio pretende generar con aprendizaje en las aulas, nuevos perfiles para reforzar la mano de obra calificada que va a requerir la transformación industrial de la nueva generación.

      El acuerdo pretende generar espacios de capacitación y prácticas para los estudiantes, que ayudarán a capacitar a los estudiantes en los espacios para el desarrollo de los proyectos de todos los agremiados de la cámara industrial. La medida también ayudará a trabajar con pequeñas y medianas empresas.

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      La inclusión de los estudiantes que se desempeñen en trabajos de aprendizaje y profesionalización, desarrollan sus estudios en las carreras de Administración, Mercadotecnia, Ingeniería Industrial, Manufactura y Tecnologías de la Información.

      El acuerdo que será firmado el lunes, generará decisiones en las empresas, para que reciban a los estudiantes y contribuyan a su entrenamiento para el campo laboral.

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