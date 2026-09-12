Las Pymes deben digitalizarse

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) deberán migrar a la digitalización de procesos para evitar el traslado de dinero en efectivo, pero no se regularizan por las cargas tributarias que llevan a algunos a trabajar fuera de la carga tributaria, aseguró la presidente local de la Alianza Empresarial Potosina, Imelda Elizalde Martínez.

Agregó que si en el análisis de lo que ocurre con la informalidad y en su caso con las empresas formales, si se toma en cuenta lo necesario para que las empresas se regularicen, se digitalizan y entra en las cadenas de procesos, requieren observancia de la administración pública.

Las medidas permitirían que las empresas pequeñas y medianas se formalicen y entren dentro de la cadena productiva, porque en el gran reto de México que se tiene que sortear, se debe partir del hecho de que los empresarios sí están a favor de la formalidad.

Defendió las políticas gubernamentales de cobro de impuestos, porque son necesarios para que la administración pública tome decisiones y realice acciones generales en beneficio de la gente, siempre y cuando los recursos se apliquen en lo que se necesita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que se debe trabajar en la formalización de las empresas, pero también señalar indicadores para que éstas se formalicen con los aspectos de los que no son pagos en efectivo, además de que se tiene que plantear una solución a la tramitología, condición que considera muy importante para que las empresas tengan acceso a la supervivencia y

el crecimiento.