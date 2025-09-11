Legislativo asegura que rendirá un “informe práctico”

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, confirmó que este viernes 12 de septiembre, se realizará el Informe de Actividades correspondiente al primer año de ejercicio del Congreso del Estado, evento que buscará “eliminar la brecha” entre la población y sus representantes legislativos.

Al informe, que iniciará a las 9:00 de la mañana, acudirán los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como representantes de la Iniciativa Privada y de otros sectores de la sociedad potosina.

Badillo Moreno dijo, que la lectura del informe será “fundamental para que las y los ciudadanos conozcan de primera mano, el trabajo del primer año en la LXIV Legislatura, eliminando así la brecha con los representantes populares, que ha sido uno de los principales reclamos recibidos”.

El diputado afirmó que se hará “un informe práctico que abordarán resultados como la aprobación de 350 decretos; temas como la violencia vicaria; amnistía e indulto; interrupción legal del embarazo; pensión a policías; que los organismos autónomos presenten iniciativas, etcétera. Hoy, el Congreso es más práctico, sustentable y eficiente, con tecnología de punta y con acceso libre a las y los ciudadanos”.

Resaltó también, que en el primer año de trabajo legislativo, se realizó el Congreso Itinerante en las cuatro zonas del Estado, como forma de conocer la problemática de cada región y escuchar a

sus residentes.

Afirmó que el Poder Legislativo tiene “otra cara”, con menos temas rezagados, aunque reconoció que hay otros pendientes como las consultas ciudadanas, que se atenderán en el nuevo periodo que está por iniciar.